TRAMP IZNENADA PREKINUO INTERVJU I NIJE SE VRATIO, pa objavio snimak voditeljke na Tviteru: Nije nosila masku u Beloj kući (VIDEO)

Tramp je u utorak nakon 45 minuta snimanja u Beloj kući naglo prekinuo intervju s voditeljkom Lezli Stal i rekao kako veruje da CBS ima dovoljno materijala.

Predsednik je kasnije optužio Stalovu da nije nosila masku i objavio kratak video-snimak nje bez maske dok je bila u Beloj kući.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH