ERDOGAN SE OBRUŠIO NA MAKRONA: On treba psihički da se leči, a Evropi se sprema kraj!

Ideja francuskog lidera Emanuela Makrona o stvaranju „prosvećenog islama“ u Francuskoj nije prošla bez reakcije turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Erdogan mu savetuje da se psihički leči, a Evropi, istovremeno, poručuje da, otvarajući front protiv muslimana, sama sebi sprema kraj.

"Šta je Makronov problem kada je reč o islamu i muslimanima? To što se šef jedne države tako odnosi prema milionima muslimana u svojoj zemlji – to je pre svega gubitak kontrole nad razumom. On treba psihički da se leči“, rekao je turski predsednik u obraćanju građanima Kajserija. Francuski predsednik je nedavno održao govor posvećen borbi protiv separatizma u Francuskoj i tom prilikom je najavio da će nacrt zakona čiji je cilj jačanje vrednosti Republike biti predstavljen 9. decembra.

U okviru borbe protiv separatizma francuske vlasti nameravaju da posebnu pažnju posvete deci i onome čemu ih uče.

Makron smatra i da je neophodno da se, zajedno sa Savetom muslimana Francuske, formira organizacija koja će omogućiti građenje „prosvećenog islama“ u zemlji.

Prema njegovim rečima, potrebno je osloboditi islam u Francuskoj od inostranog uticaja i ojačati kontrolu finansiranja džamija.

Francuska se još nije oporavila od šoka nakon što je jednom profesoru istorije odsečena glava ispred škole i to, najverovatnije, zbog toga što je đacima pokazivao karikature proroka Muhameda. Napadač je rođen u Moskvi, a poreklom Čečen. U Francuskoj živi od ranog detinjstva, a nakon što mu je porodica dobila azilantski status.

Erdogana je iziritirala i nedavna akcija nemačkih specijalaca u jednoj berlinskoj džamiji tokom molitve. U akciji je, prema pisanju turske štampe, učestvovalo 150 policajaca koji su čizmama gazili ćilime za molitve.

„Takvim napadima na prava muslimana koji su građani evropskih država, evropski fašizam je prešao u novu fazu. Evropa sprema svoj sopstveni kraj otvarajući front protiv muslimana. Ako ne odustanu od toga uskoro, ta bolest će izjesti Evropu iznutra“, ocenio je turski predsednik.