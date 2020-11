KRIJU I SPALJUJU NAŠE GLASOVE: Trampov sin proglasio pobedu u Pensilvaniji, tvrdi da demokrate pokušavaju da pokradu izbore (VIDEO)

-Pobedili smo u Pensilvaniji - naveo je on na Tviteru.

Ova država važi za jednu od tri odlučujuće kada su u pitanju rezultati američkih predsedničkih izbora. Do sada je u ovoj saveznoj državi prebrojano 85 odsto glasova.

Iako nisu svi glasovi prebrojani, Trampov sin se oglasio na Tviteru i objavio pobedu. Samo nekoliko minuta po objavljivanju da su pobedili u Pensilvaniji, Tviter je ovu objavu označio neprikladnom, pošto rezultati još nisu zvanični.

We have won Pennsylvania!

Erik Tramp takođe tvrdi da su pronađeni spaljeni i sakriveni birački listići, sugrerišući tako da su "izbori pokradeni".

Na Tviteru je podelio i objavu iz opis "Spaljuju 80 Trampovih listića", ali ona više nije dostupna da se pogleda.

We need more transparency, not less. https://t.co/p1qopA1qKA