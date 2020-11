DRAMA U LONDONU: Muškarac se AUTOMOBILOM ZAKUCAO u policijsku stanicu

Gradska policija je rekla da se incident dogodio oko 20 časova u stanici policije Edmontona, koja je potom evakuisana, preneo je Rojters.

Policajci koji su bili na licu mesta, kažu da nije bilo povređenih. Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se vidi automobil ispred stanice i čovek koji pokušava da zapali vatru na ulicama, pre nego što su ga policajci obuzdali i uhapsili.

"Vozilo je ostalo na mestu udesa. Došle su specijalne snage, koje će sve to da istraže. Policijska stanica je evakuisana, veliki kordon je ispred zgrade", saopštila je policija.

So.. someone crashed their car into Edmonton Green police station & then tried to burn the car down.



Brother in law recorded this pic.twitter.com/DB2gw1DKaW