TO MOGU SAMO RUSI: Pustili đake iz škole zbog -48 C, oni otišli da se igraju (VIDEO)

Vlasti grada Jakutska, jednog od najhladnijih gradova na svetu, pustile su u petak decu kući kada je temperatura dostigla minus 48 stepeni, ali su deca, umesto kućama, otišla da se igraju na snegu.

Na video snimku koji je izašao na internetu, vide se deca iz Jakutska kako se veselo igraju, bez obzira što je napolju minus 48, a jedan od komentara ispod snimka u šali kaže da “mora da stavi antifriz u mleko”.

“Potrebna je hrabrost izdržati ovakvu klimu. Ali, to samo Rusi mogu da se igraju na ovoj ledari”, napisao je drugi koristnik društvenih mreža, a preneo Dejli mejl.

U Jakutsku se zatvaraju škole na temperaturama između minus 42 i minus 50, zavisno od jačine vetra i uzrasta dece.

Par stotina kilometara istočno, u najhladnijem gradu na svetu, Ojmjakonu, mlađi osnovci moraju da prate nastavu i kad je temperatura do minus 52, a stariji do temperature od 56.

It was -48C earlier today in Yakutsk which meant that lessons were cancelled, so... Video via Djiikey pic.twitter.com/5wyx8EiauQ