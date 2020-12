Koliko ZDRAVIH, a koliko MLADIH ljudi je umrlo od korone? Tačne brojke iz Engleske pokazuju pravu sliku

Podaci iz Velike Britanije od početka pandemije.

Podaci britanske Nacinalne zdravstvene službe pokazuju da je samo 377 ljudi mlađih od 60 godina bez komorbiditeta umrlo od kovida-19 u engleskim bolnicama od početka pandemije, piše Dejli Mejl.

Ukupno je u bolnicama umrlo 1.911 prethodno zdravih osoba, nakon pozitivnog testa na koronavirus između 2. aprila i 23. decembra.

Prema podacima, samo 338 od ovih ljudi bilo je starosti od 40 do 59 godina, još 44 između 20 do 39 godina i samo šest mlađih of 19 godina.

U tom periodu je zabeleženo 45.770 smrtnih slučajeva među onima sa već utvrđenim bolestima, od kojih je 21 bilo starosti od 0 do 19 godina, 263 je bilo između 20 i 39 godina i 2.926 je bilo između 40 i 59 godina.

