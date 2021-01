DETALJI PUCNJAVE U CRKVI: Napadač se krio u toaletu, prišunjao se i razoružao sveštenika, pa ga UBIO (FOTO+VIDEO)

Sveštenik u teksaškom gradu Vinona ubijen je pucnjem iz sopstvenog pištolja pošto je pucao begunac koji se skrivao u toaletu crkve, a koji je uspeo da razoruža pastora. Napadač je nakon ubistva ukrao sveštenikov automobil, ali je ubrzo uhapšen.

Here’s the scene of a #shooting in which the pastor of Starrville Methodist Church in #Winona was killed when he confronted a suspect who was hiding in the church’s bathroom following a car chase Saturday night. #Texas #TXNews #TexasNews pic.twitter.com/8S8zcBNln4

Zločin se dogodio u crkvi "Starvil Metodist" u Teksasu u jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Sveštenik je zetekao napadača u toaletu crkve. Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Afroamerikanac koji je bio umešan u jurnjavu automobilima sa policijom prethodne noći, prenosi "Russia Today".

Pastor je bio naoružan i uperio je pištolj u mladića, međutim ubrzo je savladan i ubijen iz sopstvenog oružja. Osumnjičeni je potom pobegao sa mesta događaja u pastorovom automobilu, ali je zaustavljen u obližnjem Maršalu.

#UPDATE: The suspect was hiding in the bathroom of Starrville Methodist Church when confronted by the armed pastor. The suspect disarmed the pastor, shot and killed him before stealing the pastor’s car, officials say. The suspect, a 21-year-old Black male, has been arrested. I pic.twitter.com/hVxqqMSGe4