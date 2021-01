FBI UPOZORAVA! AMERICI PRETI NAJVEĆI UNUTRAŠNJI SUKOB OD GRAĐANSKOG RATA SAD pred ustankom!

Opoziv Donalda Trampa svega dve nedelje pre inauguracije novog predsednika Džoa Bajdena mogao bi da dovede do oružane pobune u svih 50 saveznih država, upozorio je Federalni istražni biro.

Uporna namera Demokratske stranke da opozove Donalda Trampa, samo dve nedelje pre nego što u Belu kuću treba da se useli novi predsednik Džo Bajden, mogla bi dovesti do oružane pobune u celoj SAD, upozorio je FBI!

Trampu mandat ističe 20. januara, a kako se navodi u izveštaju FBI koji je objavio ABC njuz, u slučaju njegovog opoziva pre tog datuma moguć je "veliki ustanak".

FBI je, naime, poslednjih dana dobijao informacije o grupi koja planira da pozove "na juriš" na sudnice lokalne i savezne vlade i administrativne zgrade u slučaju da Tramp bude opozvan, kao i napade na dan inauguracije Bajdena. Zbog toga je policiji širom SAD savetovano da pojača obezbeđenje u državnim ustanovama širom zemlje.

Nakon nereda na Kapitol hilu, u kojima je stradalo pet osoba, demokrate su u Predstavničkom domu pogurale inicijativu da se potpredsednik Majk Pens i vlada pozovu na 25. amandman koji bi Trampa proglasio nesposobnim za obavljenje predsedničkih dužnosti, kako bi postavili Pensa za v.d. predsednika do Bajdenove inauguracije. Pošto je taj pokušaj propao, Predstavnički dom je iskoristio član o opozivu Trampa zbog podsticanja pobune, navodeći u prelogu za njegov opoziv da je “pokazao da će i dalje predstavljati pretnju nacionalnoj bezbednosti, demokratiji i Ustavu ako mu se dozvoli da ostane na funkciji”. Dodatni problem po Trampa predstavlja i to što su mu leđa okrenuli i pojedini senatori iz njegove Republikanske stranke, koji smatraju da on što pre mora da napusti Belu kuću, pa i po cenu opoziva.

Trampu oduzimaju pravo na drugu kandidaturu? Ukoliko Donald Tramp bude smenjen s mesta predsednika SAD zbog podsticanja pobune, odnosno ako ga Senat osudi, on gubi i pravo da se ponovo kandiduje na izborima! Naime, američki predsednici mogu da upravljaju zemljom u ukupno dva mandata, koja ne moraju da budu jedan iza drugog, Tramp bi mogao da se kandiduje za predsednika 2024. godine, ali ako ga Senat osudi, mogao bi da glasa i o tome da li da mu zabrani svaku buduću kandidaturu.

Ovo je, inače, drugi pokušaj demokrata da opozovu Trampa sa funkcije predsednika SAD. Prvi pokušaj desio se prošle godine zbog optužbi da je vršio pritisak na Ukrajinu kako bi ostvario političku korist, uslovljavajući vojnu pomoć istragom o poslovanju sina Džoa Bajdena i mešanju te zemlje u izbore u SAD.

Ukoliko demokrate ponovo pokrenu proces, Tramp će biti prvi predsednik SAD koji je to doživeo dva puta u jednom mandatu. E. A.