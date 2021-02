NJUJORK TAJMS OTKRIVA: Tramp je bio bolesniji nego što se mislilo, umalo završio na respiratoru zbog korone

Prema rečima četiri izvora upoznata sa njegovim stanjem, Tramp je u jednom trenutku imao nizak nivo kiseonika u krvi (vrednost je bila niža od 90) i plućne probleme povezane sa upalom pluća izazvanom korona virusom.

Njegova prognoza postala je do te mere zabrinjavajuća pre nego što je odveden u Nacionalni vojno-medicinski centar "Volter Rid" da su zvaničnici verovali da će biti potrebno da bude stavljen na respirator, rekle su za NYT dve osobe koje su bile upoznate sa njegovim stanjem.

