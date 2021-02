UKRALI AUTO SA DVOJE DECE (2,4) U NJEMU: Uhapšeni tinejdžeri (15) u Birmingemu nakon porere helikopterom i sa psima! (FOTO)

Policija zapadnog Midlendsa upozorena je na šokantni incident, juče nešto posle 17:00 časova, kada je muškarac prijavio da mu je ukraden automobil, u kome su se nalazila dva deteta stara dve i četiri godine, preneo je britanski list "Gardijan".

U potragu su odmah poslati policajci, zajedno sa jedinicama za potragu sa psima i helikopter, navela je policija u saopštenju.

Observations were broadcast for a stolen car in which the owners two children were still sat inside!! C Unit ARV located and stopped the car on Bristol Road with no injuries. Children are safe and returned to their parents. Thanks @ResponseWMP and @OFFICIALWMAS. 👊💪MG pic.twitter.com/gfeS2h9wOq