KROKODIL PROGUTAO DEČAKA! Plivao je u reci sa mlađim bratom, a potom se dogodila strašna tragedija! (VIDEO)

Dečakov otac očajnički je lovio životinju i navodno je udario rukama, ali je ona ipak pobegla. Uhvaćena je tek sledeći dan.

Dete je napadnuto u provinciji Istočni Kalimantan, a plivalo je u reci za koju je poznato da je prepuna krokodila.

Uhvatili krokodila i rasporili mu stomak

Lokalni meštani su 4. marta ulovili krokodila od šest metara i rasporili mu stomak. Na snimcima se vidi kako iz njegove utrobe izvlače telo dečaka, piše "The Mirror".

Boy,8, Cut Out Of A Crocodile’s Stomach After He Was Swallowed Whole In Indonesia https://t.co/nMBo1gofhK