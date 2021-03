EU PRESEKLA - Evo kako će izgledati ''kovid-pasoši'': Postojaće tri uslova za slobodno kretanje, a važiće OVE VAKCINE (FOTO)

Predsednica EK Ursula for der Lajen potvrdila je na konferenciji za medije nakon sastanka komesara da će digitalni zeleni sertifikati za putovanja biti spremni do leta.

- Ovo je instrument za kretanje građana unutar EU. Želimo vremenom da proširimo ovaj instrument na treće zemlje ćiji građani budu želeli da dođu u Šengen. Sve će verovatno biti spremno do juna - rečeno je na konferenciji.

U EK kažu da njihov predlog sertifikata prihvata potvrde o vakcinaciji cepivima koja su dobila odobrenje za promet širom EU, ali da države članice mogu da odluče da prihvate i druge vakcine kao uslov slobodnog putovanja na njihovoj teritoriji.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.



The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether