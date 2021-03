GRENEL JE PREDSEDNIK AMERIKE! Gugl napravio hit grešku koja je nasmejala ceo svet: 'JA ĆU TRČATI STEPENICAMA'

Britanski list navodi da je Grenel, bivši vršilac dužnosti direktora nacionalne obaveštajne službe, sa zadovoljstvom iskoristio grešku Gugla i obećao tim povodom u objavi na Tviteru mnoštvo izvršnih naredbi, nakon što ga je ovaj internet pretraživač uvrstio u spisak predsednika SAD i naveo da mu je mandat započeo 2021. godine.

Bivši specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine takođe je iskoristio ovu priliku da reaguje na jučerašnje posrtanje predsednika SAD Džozefa Bajdena na stepenicama predsedničkog aviona i poručio na Tviteru da će on kao predsednik trčati stepenicama bez saplitanja, prenosi ''Gardijan''.

The Biden nightmare is over.



Google has anointed @RichardGrenell, and Google is never wrong.



Trust me. I Googled it. https://t.co/Y6ipfLuqGY