DRUGA MASOVNA PUCNJAVA ZA NEDELJU DANA! SRBIN (23) ŽRTVA MASAKRA U AMERICI - Nevena Stanišića i još 9 osoba upucao u supermarketu u Koloradu! (VIDEO)

Policija je identifikovala žrtve i saopštila njihova imena: Deni Strong (20), Neven Stanišić (23), Riki Olds (25), Tralona Bartkovijak (49), Suzan Fontejn (59), Teri Leiker (51), policajac Erik Teli (51), Kevin Mahoni (61), Lin Marej (62) i Džodi Voters (65), preneo je CNN.

Kako prenose američki mediji, Erik Teli se "poneo kao heroj". U policiji Boldera bio je od 2010. godine, a bio je otac sedmoro dece, od kojih najstarije ima 20 godina.

Victims of yesterday's #Boulder shooting:



Denny Strong, 20

Neven Stanisic, 23

Rikki Olds, 25

Tralona Bartkowiak, 49

Suzanne Fountain, 59

Teri Leiker, 51

Eric Talley, 51

Kevin Mahoney, 61

Lynn Murray, 62

Jody Waters, 65



Our thoughts are with these families today