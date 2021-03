RAFALI NA DEČIJEM IGRALIŠTU U BRONKSU: Dvojac na motoru napad izveo u nekoliko sekundi (VIDEO)

Srećom niko nije povređen. Policija traga za dvojcem koji se nalazio na električnom skuteru

Kamera je dvojicu muškaraca snimila iz više uglova.

Takođe je zabeležen trenutak u kome su pucali na grupu muškaraca koji su se nalazili na dečijem igralištu. Video je snimljen je 12. marta, a američka policija traži od građana pomoć u identifikaciji strelaca.

🚨NYC: Help @NYPDDetectives identify the 2 individuals that drove by & shot into a crowd inside a #Bronx PLAYGROUND. The incident occurred on 3/12, around 5:30 PM, at the Magenta Playground on Olinville Ave & Rosewood St.



Anyone with info please call ☎️ @NYPDTips at 800-577-TIPS pic.twitter.com/HqFYvfkQ4d