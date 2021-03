BAJDEN OPET IMAO PUŠKICE NA KONFERENCIJI: Čitao sa podsetnika, ali pogrešno, nekoliko puta se pogubio... Nije se baš pokazao (FOTO+VIDEO)

Tačnije, čini se da je imao specijalno izrađene brošure sa podacima koje je trebalo da ga podsećaju šta treba da govori, međutim, uprkos tome, nije se najbolje snašao.

Više puta se "pogubio" i pogrešno navodio mnoge činjenice, a gubio je i tok misli.

Bajden (78) viđen je kako drži jedan list na kojem su portreti novinara koje je pozvao na konferencije za štampu, a koji su označeni brojevima.

Iako je pred sobom imao podatak da su SAD na 13. mestu po razvoju infrastrukture, Bajden je najpre rekao da su SAD zauzele 85. mesto na svetu u infrastrukturi.

I dalje mislim da se većini Amerikanaca ne sviđa činjenica da smo sada na 85. mestu na svetu po infrastrukturi. Mislim, pogledajte “, rekao je, pre nego što je kasnije zaokružio i pojasnio: "Globalno smo na 13. mestu po infrastrukturi."

“Never in my lifetime have I ever seen anything like this before” pic.twitter.com/49ITqDl9gK

Zatim, nakon što je četiri minuta govorio o talasu migranata na granici, primetio je: "I drugo što radimo, mogao bih da dodam ...". Potom je "presekao" i pitao: "Dajem li vam predugo odgovor? Jer, ako ne želite detalje ... Ne znam koliko detalja želite o imigraciji.... Možda ću se tu zaustaviti."

Na jednoj od Bajdenovih puškica pisalo je "Kina troši tri puta više na infrastrukturu od SAD!, kao i "Više od trećini mostova u SAD (231.000) potrebna je popravka. Na društvenim mrežama mnogi su sugerisali da je Bajden tačno znao šta će ga određeni novinari pitati, pa je već imao spremljene odgovore koje je pročitao od reči do reči.

Biden read his answers word for word from his notes.



He knew that her question was going to be about two ballistic missiles. pic.twitter.com/XWy0bkNwZt