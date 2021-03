TRENUTAK UŽASA ISPRED CRKVE: Kamere snimile momenat eksplozije (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Na snimcima se vidi kako policija postavlja kordon oko crkve, a automobili parkirani u blizini su oštećeni.

Trenutak eksplozije zabeležen je nadzornom kamerom.

Tokom eksplozije, upravo se održavala misa u crkvi na ostrvu Sulavesi, rekao je Rojtersu E. Zulpan, portparol policije južnog Sulavezija.

Rekao je da je nejasno da li delovi tela pronađeni na mestu događaja pripadaju samo napadačima.

Sveštenik Vilhemus Tulak rekao je indonežanskim medijima da je bombaš pokušao motorom da uđe u crkveno područje, ali ga je zaustavio radnik obezbeđenja. Neke od žrtava su teško ranjene, rekao je.

According to Reuters, a blast occurred outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar, which is located in the province of Southern Sulawesi. pic.twitter.com/t8UJPnUFRq