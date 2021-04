ODLUČENA SUDBINA GOLIH MANEKENKI U DUBAIJU Pozirale su nage na balkonu pa uhapšene, a evo kako su kažnjene (VIDEO)

Podsetimo, policija u Dubaiju privela je najmanje 11 žena mahom iz Ukrajine, Rusije, Moldavije i Belorusije, koje su usred dana pozirale gole i to pod rukovodstvom fotografa Alekseja Kontsova (33).

Ipak, čitava grupa je uključivala preko 20 žena, a to dokazuju i eksplicitne fotografije sa samog snimanja koje su se brzinom svetlosti raširile na društvenim mrežama, kako u Emiratima, tako i širom sveta, a posebno u Evropi odakle većina devojaka i potiče.

Oni su optuženi za javni razvrat i širenje pornografije, a u Emiratima gde je pravni zakon zasnovan na islamskom zakonu, odnosno Šerijatu, stranci završavaju u zatvoru i zbog blažih krivičnih dela.

Eight Russian women are among the dozens of people arrested in #Dubai over a widely shared nude photoshoot on a balcony in broad daylight, the Russian state-run RIA Novosti news agency reported Monday. https://t.co/PKzTjYWKif pic.twitter.com/M6aSeraX94