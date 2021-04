PONOVO SE TRESE KOMŠILUK: Novi zemljotres večeras pogodio ovu susednu zemlju!

Epicentar zemljotresa bio je na oko 80 kilometara od Brašova.

Zabeleženo je da je epcentar ovog zemljotresa bio na dubini od 80 kilometara.

M4.8 #earthquake (#cutremur) strikes 80 km E of #Braşov (#Romania) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/nqo50OH1Jm