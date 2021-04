PROŠLA SU ČETIRI PUNA SATA! Bajden se kasno oglasio povodom SMRTI PRINCA FILIPA, Britanci mu zamerili

Predsedniku SAD, Džou Bajdenu (78) trebao je više od četiri sata da se pozabavi vojvodinom smrću - čak su i bivši američki predsednik Džordž Buš i ruski lider Vladimir Putin prethodno izrazili saučešće.

Pišući na Tviteru, Najgel Faraž osudio je Bajdena, rekavši: „Dok globalni lideri izražavaju saučešće kraljici zbog smrti princa Filipa, nema ni reči od američkog predsednika ni od njegovog zamenika".

Prince Philip’s legacy will live on not only through his family, but in all the charitable endeavors he shaped. Jill and I are keeping the Queen and Prince Philip’s children, grandchildren, great-grandchildren, and the people of the United Kingdom in our hearts during this time.