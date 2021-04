MERKELOVA, MAKRON I ZELENSKI POZVALI RUSIJU DA POVUČE VOJSKU: Ukrajinski predsednik spreman za razgovore sa Putinom!

Angela Merkel, Emanuel Makron i Volodimir Zelenski razgovarali su na video-konferenciji i izrazili zabrinutost zbog gomilanja ruske vojske, saopštilo je iz Berlina.

"Oni su zatražili povlačenje ruskih snaga kako bi se postigla deeskalacija", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

