UBIJENO NAJMANJE TROJE LJUDI! Krvavi obračun u Teksasu, napadač na slobodi

Građanima je preporučeno da izbegavaju ovu oblast.

Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK

U izveštaju CNN-a navodi se da su policija, hitna pomoć i vatrogasci izašli na mesto dogadjaja nakon poziva za pomoć.

Pucnjava još traje, pa su snage reda zatražile od gradjana da izbegavaju taj deo grada.

More scene photos from shooting in NW Austin this afternoon. Three people confirmed dead. Scene is active. Again this is in the area of Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Avoid the area @KVUE pic.twitter.com/buEVU9zWrY