DA NIJE BILO SNIMKA, POLICAJAC UBICA BI SE IZVUKAO: Ona je snimila GNUSNO ubistvo Džordža Flojda i promenila istoriju!

Da nije snimila ubistvo, policajac Derek Šovin bi verovatno i dalje bio na slobodu i patrolirao bi ulicama Mineapolisa.

Podsetimo, Šovin je tokom hapšenja Flojdu koleno držao na vratu skoro 9 minuta i tako ga ugušio.

Darnela nikad neće zaboraviti taj dan. Bila je u šetnji sa svojom devetogodišnjom rođakom kada je zastala ispred kioska brze hrane u Mineapolisu, a onda videla kako četvorica policajaca izvlače iz automobila Afroamerikanca.

"Nije imala predstavu da će biti svedok i dokumentovati jedan važan događaj u američkoj istoriji, policijsko ubistvo. Da nije bilo njene hrabrosti, prisebnosti i volje da video postavi na Fejsbuk, sva četvorica policajaca bi i dalje bili na ulici i verovatno terorisala druge članove naše zajednice" - rekao je prošle godine njen pravni predstavnik Set Kobin.

Devojci je javno zahvalio i guverner Minesote.

Snimanje tog videa možda je jedini razlog zbog kojeg će Šovin u zatvor - rekao je guverner Tim Valc.

Darnella Frazier is the 17 year-old hero who filmed it. Respect. 🙏🏽 pic.twitter.com/O2CzhNXcJn