JEZIVE SCENE IZ INDIJE OPOMENA ZA CEO SVET! Požurili sa proglašenjem pobede nad virusom, danas hiljade tela na lomačama!

I indijska vojska i strane zemlje poput SAD i Velike Britanije obećali su hitnu medicinsku pomoć jer zemlji hronično nedostaje kiseonika za obolele, respiratora, lekova, bolničkih kreveta, testova i drugih preko potrebnih zaliha.

Iako su brojevi novozaraženih i mrtvih i dalje manji nego u EU, indikativno je da u Evropi brojevi stagniraju ili padaju, dok u Indiji vrtoglavo rastu i mogli bi uskoro prestići brojeve na milion stanovnika u EU - kao što su u poslednjih nedelju dana već prestigli one u SAD-u.

Najgori scenario se ostvaruje u Indiji

I dok svet užasnuto gleda prizore pretrpanih bolnica, masovnog paljenja mrtvih na lomačama i očajničku borbu porodica obolelih da im negde pronađu kiseonik kojeg više nema, manje se pažnje obraća na globalnu opasnost ovakve katastrofe u zemlji od gotovo 1.4 milijarde ljudi.

Situacija u Indiji izgleda kao najgori scenario kojeg su se mnogi pribojavali od početka pandemije - kolaps zdravstvenog sistema pod nezaustavljivom plimom epidemije. A takav scenario usledio je, podsetimo, tri meseca nakon što je vlada na čelu s premijerom Narendrom Modijem nadobudno proglasila pobedu nad koronavirusom, jer je tada broj dnevnih novih slučajeva pao na desetak hiljada, i znatno ublažila epidemiološke restrikcije rada i okupljanja.

Smatra se da su upravo nedavne velike vjerske svetkovine, kao što je hinduistički festival Kumbh Mela, na kojem je prisustvovalo 3.5 miliona ljudi, te predizborni skupovi u saveznoj državi Zapadni Bengal, na kojima se okupio ogroman broj ljudi, glavni faktor ponovnog razbuktavanja zaraze.

Modijeva vlada je, kako piše Gardian, demonstrirala tipično "magično razmišljanje" kakvo je viđeno i drugde, od Amerike do Evrope, tvrdeći još prošlog meseca da je pandemija u svojoj "završnoj fazi" - dok se novi talas već zahuktavao. A nedovoljna brzina vakcinacije stanovništva, zajedno s olakšavanjem mera, religijskim i političkim okupljanjima, novim sojevima koronavirusa i slabim zdravstvenim sistemom pokazala se fatalnom kombinacijom.

Indija je najveći proizvođač vakcina na svetu, a nema dovoljno za sebe

Ironija u ovoj tragediji je da se najveći proizvođač vakcina nalazi upravo u ovoj velikoj zemlji - Indijski institut za serume, koji je pod globalnom planom snabdevanja zemalja u razvoju vakcinama KOVAKS trebalo da osigura dovoljno vakcina ne samo za Indiju već i za još siromašnije zemlje u Africi i na drugim kontinentima. Indija sada ne uspeva da zadovolji ni sopstvene potrebe zbog nedostatka sirovina koje uvozi iz SAD.

WHO blames ‘perfect storm’ of factors for India Covid crisis | Coronavirus | The Guardian https://t.co/fvgyRx2b2P