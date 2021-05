ŠTA NAKON RAZVODA? Melinda i Bil Gejts su stvorili IMPERIJU, nameće se pitanje, šta će biti sa njihovom fondacijom, najvećom na svetu?

Jedan od najuticajnih i najbogatijih ljudi na svetu, osnivač Majkrosofta Bil Gejts, objavio je da se on i njegova supruga razilaze nakon 27 godina braka.

Bil i Melinda upoznali su se kasnih 1980ih kada se ona priključila kompaniji Majkrosoft. Zajedno imaju troje dece i zajednički vode Fondaciju Bil i Melinda Gejts, najveću privatnu fondaciju na svetu koja se bavi javnim zdravljem, obrazovanjem i klimatskim promenama.

Kako piše Njuork Tajms, njihov razvod će verovatno izazvati šok u svetu filantropije, biznisa, ali i javnog zdravlja, budući da je Fondacija Gejts podržala razvoj vakcina protiv koronavirusa, program slanja tih vakcina siromašnim zemljama.

Iako je fondacija, vredna gotovo 50 milijardi dolara, saopštila da će gospodin i gospođa Gejts i dalje ostati kopredsedavajući i da se promene u organizaciji ne očekuju, razvod otvara pitanje o budućnosti enormnog bogatstva Gejtsovih, budući da veliki deo još nije doniran fondaciji Gejts.

Forbs bogatstvo Bila Gejtsa procenjuje na čak 124 milijarde dolara. Iako Gejtsovi nisu pružili nikakve detalje o tome kako će podeliti finansijska sredstva.

Dejli mejl navodi, pozivajući se na zahtev za razvod braka, da je zahtev podnela Melinda Gejts uz obrazloženje da je njihov brak "neopozivo rasturen" i da par nema predbračni ugovor ali ima "ugovor o razdvajanju" na osnovu koga će podeliti svoje imanje, bogatstvo i starateljstvo nad decom, koja su sva sada velika.

Iako je brakorazvodna parnica zakazana za april 2022. mnogi veruju da će razvod - verovatno najskuplji u istoriji - biti finalizovan bez suđenja.

Gejtsovi su i najveći vlasnici obradivih površina u Americi, a ulagali su i u lanac hotela For sizons, kanadsku železnicu i AutoNaciju, najveći lanac dilera automobila. Imaju više kuća i imanja, uključujući dom u Vašingtonu sa bibliotekom prepunom retkih dokumenata i artefakata.

Bil Gejts je rođen je 28. oktobra 1955. godine u Sijetlu (Vašington). Njegov deda sa majčine strane, Dž. V. Maksvel, je bio potpredsednik Nacionalne banke, otac Vilijam Gejts je bio cenjeni advokat, a majka Meri Maksvel Gejts je radila za direktore Prve međudržavne banke. Rođen je kao srednje dete i ima dve sestre, Kristijan i Libi.

Kao tinejdžer je bio veoma stidljiv, zanimali su ga kompjuteri, matematika i druge prirodne nauke uprkos želji njegovih roditelja da postane advokat. Pohađao je prestižnu privatnu školu u Sijetlu, Lejksajd.

Prvi put se susreo sa kompjuterima u klubu Majki gde je škola zakupila vreme na računarima kompanije Dženeral Elektrik. Zaintereresovao ga je program Bejzik i napravio je igricu iks-oks koju je igrao sa računarom.

Sa 13 godina Bil Gejts je napisao svoj prvi kompjuterski program, a sa školskim drugovima Pol Alenom, Rik Vajlandom i Kent Evansom je kompaniji CCC predložio da pronađu kvarove u softveru, a za uzvrat su tražili da koriste njihove računare.

Sa 14 godina su započeli karijeru napisavši program za obračun plaćanja u jednom od najstarijih viših programskih jezika, Kobolu. Prve godine su zaradili 20.000 dolara napravivši brojače saobraćaja Traf-O-Data, ali pošto su bili maloletni nisu mogli da nastave sa radom.

U školi su uvideli Bilov talenat za programiranje pa su ga zadužili da napravi program za raspored učenika tokom nastave. Sebi je namestio da bude u društvu devojčica. Završio je srednju školu sa brojem poena 1.590 od 1.600 što odgovara koeficijentu inteligencije 170.

Upisao je prava na Harvardu gde je upoznao svog budućeg partnera Stiva Balmera koji je 2000. godine postao izvršni direktor kompanije Majkrosoft. Kada je shvatio da studiranje nije za njega, napustio je univerzitet i u Hanivelu se pridružio prijatelju Pol Alenu. Zajedno su pokrenuli ortačku firmu pod nazivom Majkrosoft koja se bavila proizvodnjom softvera personalnih računara.

Kasnije su se sastali sa Ed Robertsom, predsednikom kompanije MITS koja je proizvela prvi personalni računar. Za njih su razvili Bejzik interpretator, ali naredne godine su prekinuli saradnju pošto nisu dobili novac koji su smatrali da im pripada.

Pored pisanja programa, Bil Gejts je u Majkrosoftu radio i druge poslove koji su obuhvatali sve od prijema narudžbine do isporuke. Godine 1975. Majkrosoft je postao ekskluzivni zastupnik i vlasnik 86-DOS-a, operativnog sistema za diskove. Nakon što su ga prilagodili za lične računare i nazvali PS-DOS, prodali su ga kompaniji IBM za ogroman honorar.

Pošto su ih drugi iskopirali, 1985. godine Majkrosoft je napravio novu licencu MS DOS, uvideo njen potencijal i na taj način postao jedan od najbitnijih faktora u računarskoj industriji. godine su na tržište lansirali operativni sistem MS Vindovs čija je druga verzija prodata u 10 milona primeraka u periodu od 2 godine. godine je osnovao kompaniju Korbis koja se bavi digitalnim slikama.

Iste godine je postao direktor investicione kompanije Berkšir Hedevej kojom rukovodi njegov prijatelj Voren Bafet, treći čovek na svetu po bogatstvu sa 47 milijardi dolara i jedan od najzaslužnijih za delimično povlačenje Bil Gejtsa iz Majkrosofta koje se dogodilo u julu 2008. godine.

Tada se posvetio humanitarnom radu, a svoj posao je prepustio Rej Oziju koji je zadužen za direkciju i Kreg Mandiju koji je zadužen za dugoročnu strategiju proizvodnje. U februaru 2014. godine je dao ostavku na mesto predsednika Majkrosofta.

Melinda Gejts je rošena kao Melinda Frenć 15. avgusta 1964. u Dalasu, Teksas. Prvi kompjuter koji je koristila bio je epl II i kao školarac se zainteresovala za kompjuterske igre i programiranje.

Par se upoznao 1987. kada je Melinda počela da radi za Majkrosoft kao produkt menadžer, što je bio njen prvi posao posle diplomiranja na Djuk univerzitetu. Zajedno su sedeli na jednoj poslovnoj večeri i "kliknuli su".

Melinda je u Netfliksovom dokumentarcu svog budućeg supruga opisala kao "duhovitog i energetičnog".

No, iako je za nju Bil Gejts rekao da mu je u svemu bila jednak partner, Bil ju je tek nekoliko meseci kasnije pozvao na dejt, kada su opet slučajno naleteli jedno na drugo na parkingu Majkrosofta. Pozvao ju je na sastanak dve nedelje kasnije.

Venčali su se 1. januara 1994. godine a pre nego što joj je postavio veliko pitanje, Melinda je uhvatila Bila kako piše razloge za i protiv braka.

