AMERIKA KRUPNIM KORACIMA HRLI KA IMUNIZACIJI: Odobrena upotreba vakcine 'Fajzer' za decu od 12 do 15 godina

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) izdala je odobrenje za upotrebu vakcina protiv korona virusa britansko-švedske farmaceutske kompanije Fazer/Bajontek i za decu od 12 do 15 godina.

Ovom odukom proširenja programa vakcinacije u SAD i na decu od 12 do 15 godina vakcinama Fajzer/Bajontek trebalo bi da se ponovo ubrza proces imunizacije u Americi, prenosi Rojters.

Do sada je ovaj preparat bio dozvoljen u SAD za vakcinaciju građana starosti od 16 godina i više, ali FDA je saopštila da je u ponedeljak preinačila svoju odluku o hitnoj upotrebi vakcina Fajzer/Bajontek i odobrila je i za uzrast do 12 do 15 godina, čime je ovaj preparat postao prvi koji je u SAD odobren za imunizaciju ove starosne grupe.

Današnja odluka omogućiće da se od kovida-19 zaštiti i mlađa populacija čime smo korak bliži cilju - da se okonča pandemija", poručila je u ponedeljak v.d. komesara FDA Dženet Vudkok.