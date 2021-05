NOSILI TELO ULICAMA I UZVIKIVALI 'ALAHU AKBAR' : Pogledajte neverovatne scene sa sahrane komandanta Gaze

Basem Isa je najviša vojna ličnost u Hamasu koju je Izrael ubio od rata u Gazi 2014. godine, preneo je AP.

U saopštenju oružanog krila Hamasa, navedeno je da je Isa ubijen zajedno sa nekolicinom svoje braće vođa i svetih boraca tokom borbi koje traju dva dana u Gazi.

Basem Isa, komandant Hamasove gradske brigade u Gazi, DŽama Tala, šef njene sajber komande i odgovoran za poboljšanje tačnosti raketa grupe, DŽamal Zabeda, šef istraživanja i specijalnih projekata u odeljenju za proizvodnju municije i Hazem Hatib, Hamasov glavni inženjer u odeljenju za municiju, svi su poginuli u napadima, naveo je Šin Bet.

Isa je odmah sahranjen u Gazi, a na večni počinak su ga ispratile stotine pristalica Hamasa. Oni su njegovo telo nosili ulicama Gaze i histerično uzvikivali "Alahu Akbar".

The funeral of al-Qassam Brigades commander Bassem Issa a short time ago in the #Gaza Strip. #Israel pic.twitter.com/KjO1BtJZyR