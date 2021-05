IZRAEL UZVRAĆA UDARAC: Srušena i Nacionalna banka u Gazi, avijacija udara na simbole Hamasa (VIDEO)

Podsetimo, izraelske snage su prethodno srušile i kulu "al Šuruk" u Gazi, pošto su više puta upozorili stanare da izađu.

U pitanju je najveća višespratnica u Gazi, a izraelski mediji podsećaju da je to treća visoka zgrada koju je Izrael srušio od ponedeljka uveče, kada je počeo sukob sa islamskim ekstremističkim Hamasom koji vlada pojasom Gaze.

Izrael tvrdi da su u takvim zgradama kancelarije komandira palestinskih ekstremističkih organizacija.

Prema izveštajima sa društvenih mreža, na meti je bila i džamija u gradu Al Lidu, ali i kuće u Beit Hanunu u Gazi.

What left of Al-Shuroq building in Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/Zn0jTaF2l2

Nakon što je srušena kula al Šuruk, Hamas je uzvratio kišom raketa ka Izraelu.

Talas nasilja i sukoba je zahvatio jevrejsko i arapsko stanovništvo. Posle Jerusalima i Loda, na red su došli i Haifa i Tel Aviv.

Ružne scene razbijanja radnji, paljenja autombila, tuče postale su već drugi dan svakodnevica. Što se raketni napadi povećavaju, povećava se i nasilje.

Do sada je u napadima u Gazi poginulo najmanje 56 ljudi, uključujući 14 dece, a više od 330 je povređeno.

Palestinian mosque in the city of Al-Lid under attack. pic.twitter.com/89HK9DuUxd