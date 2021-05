MASAKR U DŽAMIJI U AVGANISTANU: U eksploziji stradalo 12 OSOBA, uključujući i imama! Bomba prekinula početak molitve! (FOTO)

Portparol Ferdavs Faramarz rekao je da je imam džamije među mrtvima, dodajući da je ranjeno još 15 ljudi.

Bomba je eksplodirala čim je molitva započela. Niko nije preuzeo odgovornost za bombaški napad, ali prve policijske istrage sugerišu da je imam možda bio meta, rekao je Faramarz.

The brutal kabul admin. just for their gains and to continue the occupation of Afghanistan, raided a mosque and martyred more than 7 people. These puppets of US are no less than Israelis! https://t.co/bMbmE0QKdw