I SIRIJA SE UKLJUČILA U OKRŠAJ SA IZRAELOM: Ispaljene tri rakete na Golan!

Kako su saopštile izraelske snage dve rakete su pale na teritoriju Izraela, a jedna unutar Sirije.

Rakete koje su iz Sirije doletele u Izrael pale su van naseljenih područja tako da nije bilo ni materijalne štete ni povređenih u ovom napadu.

BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4