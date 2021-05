ŠTA SE OVO DEŠAVA? Misterija iznad Tihog okeana! SNIMLJEN NLO, a evo šta kažu oni koji su ga videli! (VIDEO)

Snimak je objavio američki filmski umetnik Džeremi Korbel, a može se videti loptasti objekat koji leti iznad okeana pre nego što nestaje u vodi.

Nakon što se snimak proširio internetom, iz Pentagona su potvrdili da su događaj snimili američki mornari.

​"Mogu da potvrdim da su sve snimili pripadnici mornarice, a istraga o tom slučaju je u toku", saopštila je Susan Gof, portparolka Pentagona. Istragu o ovom slučaju vodi specijalna grupa za neidentifikovane fenomene u vazduhu (UAPTF) formirana kao deo obaveštajnih struktura Pentagona.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7