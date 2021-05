KRVAVI NAPAD U RUSIJI: Muškarac nožem ubadao prolaznike kod železničke stanice - UBIO TROJE (VIDEO)

Incident se dogodio u parku u blizini železničke stanice kada je muškarac nožem napao prolaznike. Navodi se da je bio pod dejstvom alkohola, a policija ga je brzo uhapsila.

Only a few days after the mass shooting in Kazan with 9 killed, a man in Yekaterinburg, the Ural capital some 2000 km east of Moscow, a man there stepped 3 persons to death and was then arrested after getting a police bullet. https://t.co/1qVa2LyvSi