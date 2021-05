KAKO OVO DA POPRAVIM, IMAM SAMO 10 GODINA? Snimak uplakane devojčice iz Gaze prikazuje sav UŽAS RATA na Bliskom istoku (VIDEO)

Devojčica je za kratko vreme postala simbol stradanja palestinskog naroda u sukobu koji već ulazi u drugu nedelju i u kome svakodnevno strada sve više ljudi, uključujući i decu.

"Bolesna sam, ne znam. Ne mogu ništa da uradim, vidite sve ovo oko nas. Šta očekujete da uradim? Šta mogu ja da uradim? Da popravim ovo? Pa ja imam tek deset godina“, pita uplakana devojčica dok pokazuje na ruševine oko sebe.

"Samo želim da postanem doktor ili nešto drugo kako bih pomogla svom narodu. Ali ne mogu, ja sam dete. Preplašena sam. Želela bih da nešto uradim, ali ne znam šta. Imam samo 10 godina“, nastavila je.

"Zbog svega ovoga plačem svaki dan. Ponavljam sebi, čime smo ovo zaslužili. Moji roditelji mi kažu da oni nas mrze. Ne vole nas samo zato što smo muslimani. Zašto muslimani njima tako deluju“, dodala je devojčica.

Najveće i najtragičnije žrtve sukoba su deca.

Svet su obišle potresne slike oca iz Gaze izgubio je čitavu porodicu u napadu na izbeglički kamp, osim jednog sina.

Otac se sa sinom ujedinio u bolnici, nakon što je petomesečni dečak živ izvučen iz ruševina posle izraelskog napada na izbeglički kamp Šati u kojem je poginulo 10 članova njegove porodice. Beba je preživela napad u kojem je srušena trospratna zgrada.

Muhamed al Hadidi rekao je Al Džaziri da su njegova žena i četiri sina, Suheib (14), Jahja (11), Abdelrahman (8) i Visam (6), poginuli, zajedno sa još jednom ženom i njeno četvoro dece.

Oni su bili u poseti ženinom bratu da proslave Bajram kad je došlo do napada. Porodica je ubijena dok su slavili Bajram, a Muhamedov 11-godišnji sin Jahja je nestao u napadu.

"To su bila deca… Bili su bezbedni u svojim kućama, nisu nosili oružje, nisu ispaljivali rakete. Ubijeni su u svojoj odeći za Bajram dok su išli na proslavu. Gađate ih dok spavaju? Dok su mirni u svojim kućama?", pitao je očajni otac.

A Palestinian father plays with his baby boy, the only survivor. He survived an Israeli destructive missile that hit his home and murdered his whole family (his mother and brothers) in #Gaza.#GazaUnderAttack #GazaUnderFire pic.twitter.com/uZ21BjtNmY