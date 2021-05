MONSTRUOZNO! Mladić upao u kuću, oteo četvorogodišnje blizance pa jednog iskasapio (VIDEO)

Kamere su zabeležile kako Darin Braun ulazi u sobu dečaka Keša i Kartera, uzima jednog od dva brata i odvodi ga sa sobom. Nakon svega nekoliko sati, u zoru, vratio se i po drugog brata. U tom trenutku, njegov brat blizanac ležao je iskasapljen u jednom kanalu kod Dalasa.

Na snimku se vidi kako Braun u kuću ulazi sa kapuljačom na glavi, odlazi do sobe dečaka i potom proverava da li oni spavaju. U prvim trenucima izgleda uplašeno, osluškuje zvuke i izgleda kao da će se pokolebati. Međutim, samo par sekundi kasnije prilazi krevetićima. Nepomično ih je posmatrao par sekundi, a zatim brzim pokretom ruke zgrabio jednog od dečaka plašeći se da ne probudi njegove roditelje.

Oko 45 minuta nakon prvog upada maleni Keš pronađen je u lokvi krvi u kanalu sa više ubodnih rana hladnim oružjem.

Na tome se nije zaustavio, kamere su ga snimile kako se oko sedam ujutru ponovo vraća u sobu dečaka, ovog puta po drugog brata, kog takođe izvlači iz kreveta.

"Primetili smo da ih nema nakon sedam ujutru“, kaže starateljka dečaka, bivša devojka njihovog oca za Dejli Mejl.

Njihova starateljka kaže da joj nije palo na pamet da bi neko mogao da ih otme ili da im naudi.

"Pozvala sam policiju, ali sam mislila da je možda izašao napolje, sve dok nisam pogladala nadzorne kamere", kaže ona.

