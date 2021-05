TRAGEDIJA U KINI: Zbog znenadnog, ekstremno hladnog vremena stradao najmanje 21 učesnik maratona

Najmanje 21 osoba izgubila je život od posledica iznenadnog, ekstremno hladnog vremena, tokom ultramaratona održanog u kineskoj provinciji Gansu.

Trka je startovala u subotu ujutru iz turističkog centra na obali Žute reke, a tokom trase duge 100 kilometara trebalo je da takmičari prođu kroz duboke kanjone i preko brda do platoa, na nadmorskoj visini većoj od 1.000 metara.

Tokom podneva kada su trkači stigli do planinske deonice trase, došlo je do iznenadne pojave grada, ledene kiše i olujnog vetra, što je dovelo do naglog i velikog pada temperature, naveli su lokalni zvaničnici, preneo je Rojters.

The death toll has risen to 21 after extreme weather hit a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu https://t.co/fqwxNPXlcG pic.twitter.com/s2wrWpDism — China Xinhua News (@XHNews) 23. мај 2021.

Pokrenuta je opsežna operacija spasavanja trkača u kojoj je učestvovalo 1.200 spasilaca uz pomoć dronova i radara za detektovanje.

Nevreme je pokrenulo klizišta i odrone zemlje što je takođe omelo spasilačke ekipe.

U trci su učestvovala 172 trkača.