RASTE BROJ POGINULIH u padu gondole u Italiji: Najmanje 13 žrtava, dvoje dece u kritičnom stanju (FOTO)

Najmanje 13 osoba poginulo je danas u padu kabine žičare u Italiji u blizini jezera Mađore, dok se dvoje dece nalazi u kritičnom stanju u bolnici, prenose italijanski mediji.

U kabini je u trenutku nesreće bilo najmanje 15 ljudi, prenosi La Repubblica.

Dvoje dece je u teškom stanju helikopterom prevezeno u bolnicu u Torinu, od kojih je jedno dete (9) smešteno na intenzivnu negu.

Ono je intubirano i bilo je podvrgnuto šestominutnoj masaži srca po dolasku u bolnicu.

Drugo dete (5) je zadobilo teške povrede glave i prelome nogu. Mediji prenose da je bilo u svesnom stanju kada su ga vozilom prebacili od helikoptera do bolnice.

Prema rečima svedoka, kabina se brzo vratila unazad, a zatim se u visini pilona otkotrljala i pala.

A mountaintop cable car plunged to the ground in northern #Italy on Sunday, killing at least nine people and sending two children to the hospital. https://t.co/jynfOiEXa1 #Mottarone pic.twitter.com/P0JMi1gObv