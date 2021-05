Boris Džonson treći put staje na ludi kamen - VENČANJE ZAKAZANO za 30 jul 2022. godine

Oni su poslali pozivnice porodici i prijateljima na kojima piše datum 30. jul 2022. godine, preneo je Rojters pisanje lista "San".

Par se verio 2019. godine, ali je zbog pandemije kovida 19 morao da odloži datum venčanja.

Jedini premijer Velike Britanije koji se oženio dok je bio na funkciji je lord Liverpul - to se desilo 1822. godine, kada se venčao sa Meri Čester.

