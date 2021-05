ARHEOLOZI ZANEMELI: Otvorili grob žene, pa pronašli ČUDESNU STVAR!

Prelepi spiralni prsten pronađen je u okrugu Tubingen, i veruje se da je to najstariji zlatni predmet ikada otkriven u tom regionu.

Uprkos tome što je udaljen više od 1.000 kilometara, analiza sugeriše da je nakit izrađen u Kornvolu.

Arheolozi kažu da je ovo „neobično rani dokaz" dalekosežne trgovine luksuznim predmetima u Evropi iz ranog bronzanog doba.

Prsten su otkrili istraživači sa Instituta za praistoriju i srednjovekovnu arheologiju Univerziteta u Tibingenu u jesen 2020. godine.

Tokom iskopavanja, u blizini Amerbuh-Rojsten, stručnjaci su otkrili da je žena sahranjena između oko 1850. i 1700. godine pre nove ere u položaju fetusa, i da je bila okrenuta prema jugu.

Ova vrsta sahranjivanja je tipična za kasni neolitski period u Centralnoj Evropi.

Gold ring found in Early German Bronze Age grave was made in CORNWALL

https://t.co/k7OJ3Huktv