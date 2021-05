BOSFOR BLOKIRAO HRVATSKI TANKER? Zbog kvara na sistemu za upravljanje obustavljen pomorski saobraćaj (FOTO)

Tanker koji prevozi naftu iz za sad nepoznatih razloga krenuo je sa puta i krenuo prema obali. Zaustavio se na nekih 300 metara od obale u blizini istanbulske četvrti Lenikoi, javila je truska televizija NTV.

Kako je saopšteno tanker koji prevozi naftu je doživeo kvar na sistemu za upravljanje i plovilo je moralo hitno da se zaustavi.

