MLADIĆ (18) U KOMI NAKON ŠTO GA JE NAPAO KIT: Bori se za život, ne znamo hoće li se i kada probuditi (FOTO)

Prijatelji Nik i Met lovili su u nedelju u vodama blizu grada Naruma kada je pored njih izronio kit i sleteo na njihov brod.

Obojica su povređeni, a 18-godišnji Nik hitno je prebačen u bolnicu u Kanberi sa slomljenim vratom i teškim povredama glave. Sada je u komi.

"Za sada ne znamo hoće li se i kada Nik probuditi iz kome“

Porodična prijateljica Karmen Bartli ispričala je kako mladići nisu znali da se u blizini nalazi kit, prenosi Gardijan.

NSW man crushed by whale in freak accident near Narooma https://t.co/6A29PfTo36