PUCNJAVA U RIMU: Ubijeno troje ljudi, napadač nađen mrtav! I ranije pretio da će sve pobiti!

Napadač se potom zabarikadirao u kući van Rima, a kada je policija ušla u objekat, on je bio mrtav, javlja AP.

Gradonačelnica Rima Virdžinija Rađi izjavila je da je šokirana zbog pucnjave i uputila saučešće porodicama žrtava.

Italy - Rome, Ardea area - psychologically unstable 34 year old man kills himself after shooting and killing two youngsters and and a 74 year old man (it) https://t.co/nEf5Syax6B