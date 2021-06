AUTOMOBILOM SE ZALETEO U DEMONSTRANTE: U Mineapolisu poginula žena, ima i povređenih

Žena, koja je identifikovana kao Diona Knajdek (31), učesnica jučerašnjeg protesta u Mineapolisu, prebačena je u kritičnom stanju u lokalnu bolnicu gde je preminula, a još tri osobe zadobile su lakše povrede kada je, kako pokazuju prvi rezultati istrage, vozač terenca udario parkirano vozilo bacajući ga u okupljenu gomilu, saopštila je policija.

Sumnja se da je vozač možda bio pod uticajem droge ili alkohola u trenutku počinjenog dela sinoć nešto pre ponoći, a njega su okupljeni građani nakon incidenta izvukli iz kola, udarali i zadržali do dolaska policije, kada je prebačen u bolnicu.

Motivi za ovo delo još nisu poznati, a po izjavama nekih svedoka on je vozio prilično brzo i dodatno je ubrzao kada se približio okupljenim demonstrantima koji su blokirali ulicu, navodi AP.

Okupljeni su protestovali zbog smrti Vinstona Smita Džuniora, Afroamerikanca koga su 3. juna ubili policajci koji su pokušali da ga privedu.

Policija tvrdi da je ubijen u razmeni vatre i da su mu u automobilu pronašli pištolj i municiju, dok njegova saputnica tvrdi da nije bio naoružan.

One person is dead after a driver plowed into a crowd of demonstrators in Minneapolis last night.



They were gathered to protest U.S. Marshals fatally shooting Winston Boogie Smith Jr. on June 3.https://t.co/24fOzMw9A4