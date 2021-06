USRED TENZIJA VAŠINGTONA I PEKINGA - Američki nosač aviona ušao u Južno kinesko more

Američka mornarica je danas saopštila da je nosač aviona US S "Ronald Regan" ušao u Južno kinesko more u sklopu rutinske misije, u trenutku kada rastu tenzije između Vašingtona i Pekinga koji polaže pravo na taj plovni put.

"Dok je u Južnom kineskom moru, udarna grupa sprovodi pomorske bezbednosne operacije, a prisustvo nosača aviona US S 'Ronald Regan' u Južnom kineskom moru deo je rutinskog prisustva mornarice SAD u Indo-Pacifiku", saopštila je danas američka mornarica, prenosi Rojters.

#USNavy aircraft attached to Carrier Air Wing #CVW5 launch from #USSRonaldReagan during flight operations in the South China Sea on Monday. #CVN76 #FreeAndOpenIndoPacific @US7thFleet pic.twitter.com/7jxxPH9yNQ