MASAKR U VOJNOM LOGORU: NAJMANJE 15 MRTVIH! Bombaš samoubica prerušen upao među regrute!

– Izbrojao sam oko 15 novih regruta koji su poginuli u eksploziji – rekao je Adan, dodajući da bi broj mogao biti veći.

- Samoubica je ciljao nove regrute koji su bili u redu.. Bilo je strašno - rekao je drugi oficir.

Ovaj bilans najveći je u poslednjih godinu i po u glavnom gradu Somalije koji je redovno na meti grupe Šabab, povezane sa Al Kaidom.

At least 15 killed in suicide bombing at army camp in Somalia - witness https://t.co/FR6nDVLUCN pic.twitter.com/BfUABCpxEC