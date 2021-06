MARIJA SAMA SEBI DALA ČITULJU: Porodici zabranila dolazak na sahranu! Svi bruje o ovoj poruci koju je ostavila!

Ona je u novinama objavila sama sebi čitulju, a tu je uvrstila i spisak od svega 15 ljudima kojima je dozvoljeno da prisustvuju sahrani, dok je porodici zabranila prilazak!

- S obzirom na to da moja porodica već dugo nije 'moja', ovom čituljom naglašavam da je samo dole navedenim ljudima dopušten dolazak na moju sahranu. Svi ostali koje nije bilo briga za mene tokom mog života, želim da nastave da žive daleko od mene, kao i do sada - napisala je žena.

Woman bans family from her funeral and publishes guest list in own obituaryhttps://t.co/VsDQAbneTT pic.twitter.com/vCIygwLS5f