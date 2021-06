PUTIN POSTAO HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Posle samita sa Bajdenom otkrio svoju mračnu životnu filozofiju - CITIRAO RUSKOG PISCA

Kada su ga novinari posle sastanka pitali da li postoji poverenje i sreća između njega i američkog lidera, Putin je odgovorio: "Nema sreće u životu, samo njen privid".

Veruje se da je Putin citirao ruskog pisca Lava Tolstoja koji je sličnu stvar rekao kolegi Ivanu Bunjinu.

Bunjin je imao 23 godine kada je upoznao Tolstoja jedne ledene noći u Moskvi 1894. godine. Autor "Rata i mira" tada je imao 65 godina i dao je savet mladom kolegi rekavši mu da ne očekuje previše od života.

Putinov komentar napravio je haos na društvenim mrežama.

"In life, Mr. Bond, there is no happiness. There’s only the specter of happiness.” https://t.co/Babg6n4hSi pic.twitter.com/xS5zyNkaGh