NEVREME KAKVO NIJE ZABELEŽENO U POSLEDNJIH 100 GODINA! U poplavama na Krimu jedan poginuo, dvoje nestalih: Oštećeno na stotine kuća

Jedna osoba je poginula, dvoje ljudi se vode kao nestali, a 24 je povređeno nakon poplava koje su izazvale bujične kiše kod Jalte na Krimu, potvrdila je gradonačelnica Janina Pavlenko.

Nevreme sa obilnim padavinama praćenim snažnim severozapadnim vetrom obrušilo se u četvrtak na Krim, više od 22.000 domaćinstava je ostalo bez električne energije, a lokalne vlasti su proglasile vanredno stanje, prenosi TASS.

