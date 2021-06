PUTIN I TRAMP SE VOZE U ZVERIMA! 'Aurus' i 'Kadilak' - OKRŠAJ TITANA! Evo ko ima moćniju mašinu (FOTO)

Na sastanak u Ženevi predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Džo Bajden stigli su svaki sa svojom pratnjom u blindiranim i neprobojnim limuzinama "Aurus" i "Cadillac", opremljenim tajnim uređajima.

Aurus Senat je nova limuzina ruskog predsednika Vladimira Putina i ovaj luksuzni automobil košta "samo" 250.000 dolara, dok će postojati i ona jačih performansi od 275.000 i ona najjača do 300.000 dolara.

Predsednik SAD stigao je u svom Cadillacu pod imenom "Zver" koji vredi 1,5 miliona dolara i može se pohvaliti kamerama za noćno posmatranje, topovima sa suzavcem i oklopom debelim 20 centimetara.

The Beast presidential car - how much does US President Joe Biden's Cadillac limo weigh and will it fit down Cornwall roads? https://t.co/Ta8mxRumA4

Njegova vrata su teška kao kod aviona Boing 757, a njegove gume ne mogu biti probijene. U unutrašnjosti "Zveri" predsednik na raspolaganju ima ugrađen savremeni sistem za komunikaciju težak oko devet tona.

The Russian president Vladimir Putin in the @AurusRussiaEN limousine and the US President Joe Biden in the @Cadillac limousine, both arrive at #Geneva Parc La Grange for the #GenevaSummit2021 . Which limo do you prefer? pic.twitter.com/rn8hSe1eMP