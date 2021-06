ALEKSANDAR PRIZNAO SVE: Silovao devojku u šumi, izbo nožem i ostavio je da UMRE U MUKAMA (FOTO)

Bivši osuđenik sa istorijom nasilnih seksualnih zločina pojavio se na ruskom sudu pod optužbom da je ubio bivšu pripadnicu američke mornarice Ketrin Siro, koja je ušla u njegov automobil prošle nedelje u žurbi da stigne na kliniku u Nižnjem Novgorodu.

Nakon ulaska u automobil sa strancem, Ketrin je majci poslala poruku.

Distressing news: Catherine Serou, an American studying in the Russian city of Nizhny Novgorod, has been missing since Tuesday. The last sign of life was a text message to her mother in the US: "In a car with a stranger. I hope I'm not being abducted." pic.twitter.com/nl2UHYExJG