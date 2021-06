UŽAS U AFRICI! Deca vojnici počinila MASAKR nad više od 130 ljudi

Naoružani napadači upali su u selo Sohan u večernjim časovima 4. juna, otvorili su vatru na mještane i zapalili kuće.

To je bio najteži napad u proteklih nekoliko godina u oblasti gde su aktivni džihadisti povezani sa "Islamskom državom" i Al Kaidom.

Portparol administracije Useni Tambura rekao je da su većina napadača bila deca, što je izazvalo osudu UN.

Child soldiers carried out Burkina Faso massacre, say UN and government pic.twitter.com/gKCEJT1ELK